На инфраструктуру для промпарка «Менделеевск 2.0» выделят почти 900 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На строительство инфраструктуры для промышленного парка «Менделеевск 2.0» выделят 870 млн рублей. Национальный институт развития ВЭБ.РФ выделит более 440 млн рублей на инженерную и транспортную инфраструктуру промпарка. Это позволит подключить и создать не менее пяти производств. Еще 430 млн рублей будет направлено из бюджета Республики Татарстан, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«При поддержке ВЭБ.РФ для промпарка будут построены сети электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, автомобильная дорога и сети связи», — уточнил глава района Радмир Беляев.

Инфраструктурными объектами смогут воспользоваться предприятия по переработке овощей и фруктов, производству бетона, дорожных ограждений и картонной продукции, а также предприятие по выпуску продукции для нефтедобывающих компаний.

По итогам реализации пяти инвестиционных проектов будет привлечено около 1 млрд рублей частных инвестиций и создано около 200 рабочих мест.

Ожидаемое начало строительства промышленного парка «Менделеевск 2.0» — второе полугодие 2024 года. Сейчас в районе ведут необходимую подготовку. Проект важен для малого и среднего бизнеса. В парке разместятся минимум семь резидентов, они уже отобраны. Объем инвестиций в промпарк в целом превысит 2 млрд рублей, будет создано 500 новых рабочих мест.