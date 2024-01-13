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На инфраструктуру для промпарка «Менделеевск 2.0» выделят почти 900 млн рублей
На строительство инфраструктуры для промышленного парка «Менделеевск 2.0» выделят 870 млн рублей. Национальный институт развития ВЭБ.РФ выделит более 440 млн рублей на инженерную и транспортную инфраструктуру промпарка. Это позволит подключить и создать не менее пяти производств. Еще 430 млн рублей будет направлено из бюджета Республики Татарстан, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
«При поддержке ВЭБ.РФ для промпарка будут построены сети электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, автомобильная дорога и сети связи», — уточнил глава района Радмир Беляев.
Инфраструктурными объектами смогут воспользоваться предприятия по переработке овощей и фруктов, производству бетона, дорожных ограждений и картонной продукции, а также предприятие по выпуску продукции для нефтедобывающих компаний.
По итогам реализации пяти инвестиционных проектов будет привлечено около 1 млрд рублей частных инвестиций и создано около 200 рабочих мест.
Ожидаемое начало строительства промышленного парка «Менделеевск 2.0» — второе полугодие 2024 года. Сейчас в районе ведут необходимую подготовку. Проект важен для малого и среднего бизнеса. В парке разместятся минимум семь резидентов, они уже отобраны. Объем инвестиций в промпарк в целом превысит 2 млрд рублей, будет создано 500 новых рабочих мест.
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