На II форуме «РОСТКИ» ожидают более 10 тыс. участников

Свыше 10 тыс. участников зарегистрировались на II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге о подготовке мероприятия.

«Первый форум у нас собрал 7 тысяч участников, в этом году ожидается более 10 тысяч», - сообщила Минуллина.

Деловая программа состоит из 70 сессий по разным направлениям: торговля, инвестиции, технологии, таможенный арбитраж, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура.

«Выставка пройдет. Russia China Expo на 10 тысяч квадратах с презентацией провинций, корпораций КНР. Себя Татарстан тоже, естественно, будем там презентовать. Ряд регионов России тоже там будет представлен со стендами», - добавила глава АИР.

II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стартует 13 ноября и продлится вплоть до 15 ноября включительно. На финальный день форума запланировано пленарное заседание с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.