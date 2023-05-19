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Спорт 19 мая 2023 15:05

На «Игры будущего» в Казани пригласят участников из 100 стран

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В начале 2024 года в Казани пройдут «Игры будущего», где команды сразятся в фиджитал-дисциплинах. В планах у организаторов охватить турниром участников из 100 стран. Об этом на одной из сессий KazanForum сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

«У нас стоит очень амбициозная цель – пригласить на "Игры будущего" до 100 стран. Тем не менее мы понимаем, что это большая и болезненная работа», – заявил спикер.

Предварительно, в «Играх будущего» примут участие 2 тыс. спортсменов, проведены турниры по 16 дисциплинам, а общий призовой фонд составит порядка 25 млн долларов. Это не окончательные данные, они могут незначительно измениться, заключил Столяров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на тестовых соревнованиях в преддверии «Игр будущего».

#игры будущего #KazanForum
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