Минниханов побывал на тестовых соревнованиях в преддверии «Игр будущего» и посмотрел матч

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в Академии тенниса, где сейчас проходит международный турнир по фиджитал-футболу. Соревнования являются тестовыми в преддверии «Игр будущего», отметили в пресс-службе руководителя республики.

В турнире участвуют 8 команд из шести стран — России, Сербии, Бразилии, Ирана, Уругвая, Аргентины. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а после выявляют сильнейшего на реальной мини-площадке.

Рустам Минниханов осмотрел соревновательные площадки фиджитал-игр и посмотрел матч за 3-е место между российской и уругвайской командами.

Первые «Игры будущего» пройдут в столице республики в следующем году и будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Ожидается, что участниками станут более 2 тыс. профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах.