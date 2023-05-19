Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов побывал на тестовых соревнованиях в преддверии «Игр будущего» и посмотрел матч
Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в Академии тенниса, где сейчас проходит международный турнир по фиджитал-футболу. Соревнования являются тестовыми в преддверии «Игр будущего», отметили в пресс-службе руководителя республики.
В турнире участвуют 8 команд из шести стран — России, Сербии, Бразилии, Ирана, Уругвая, Аргентины. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а после выявляют сильнейшего на реальной мини-площадке.
Рустам Минниханов осмотрел соревновательные площадки фиджитал-игр и посмотрел матч за 3-е место между российской и уругвайской командами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»