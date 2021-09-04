На Играх стран СНГ в Казани россияне в первый медальный день завоевали семь наград

На проходящих в Казани I Играх стран СНГ российские спортсмены завоевали в первый медальный день семь наград: пять золотых и две серебряные.

В первый медальный день награды разыгрывались только в греко-римской борьбе. При этом в командном зачете представители России оказались на первом месте. На втором — атлеты из Азербайджана с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Третьими стали белорусы, у которых два золота и одно серебро.

Золото среди россиян завоевали Динислам Бамматов (весовая категория до 60 килограммов), Дмитрий Адамов (до 72 килограммов), Ислам Алиев (до 77 килограммов), Ауэс Гонибов (до 82 килограммов) и Мухаммад Евлоев (до 87 килограмм). Серебро досталось Курбону Коналиеву (весовая категория до 55 килограммов) и Зелимхан Цуров (до 97 килограммов).

В состав сборной России входят 28 татарстанских спортсменов. Всего на Играх стран СНГ в Казани будут разыграны 182 комплекта медалей в 16 видах спорта: бадминтон, баскетбол (3 на 3). Возраст участников — от 14 до 23 лет, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Первоначально игры должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, однако из-за пандемии их сначала перенесли на сентябрь того же года, а затем — на 2021 год.