28 спортсменов из Татарстана выступят на Играх стран СНГ в Казани

28 татарстанских спортсменов вошли в состав сборной России и выступят в Казани на Играх стран СНГ.

Татарстанцы будут соревноваться в бадминтоне (Амир Хамидуллин, Павел Монич и Регина Галиахметова), борьбе на поясах (Ольга Шугаева, Альфина Фахретдинова, Айгиза Мубаракшина, Егор Кулемин и Данила Зубрилов), борьбе корэш (Раббани Нургалиев, Рузал Тимергалиев, Расим Шириев, Ильсаф Фахрутдинов, Булат Юнусов, Альберт Сахабиев и Айнур Ганиев), настольном теннисе (Дамир Ахметсафин), каратэ (Зарина Мухаметзянова и Ильяс Фатыхов), пулевой стрельбе (Евгений Потапов и Айгуль Хабибуллина) и стендовой стрельбе (Анна Колесникова, Анна Беляева, Дмитрий Вавилов, Иулитта Егорова, Милена Вигманова, Диана Валиуллова и Салават Садыков).

Напомним, что накануне, за два дня до официального старта первых Игр стран СНГ, начались предварительные раунды соревнований по боксу.

Всего в рамках Игр стран СНГ в Казани будут разыграны 182 комплекта медалей в 16 видах спорта: бадминтон, баскетбол (3 на 3), бокс, борьба, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика. Для участников действует возрастное ограничение – они должны быть не старше 23 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.