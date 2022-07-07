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Ру Тат
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Спорт
7 июля 2022  16:42
Арсений Каримов

На «Играх дружбы» в синхронном плавании вне зачета выступит команда Казани

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На международных соревнованиях «Игры дружбы» по синхронному плаванию, плаванию и прыжкам в воду, которые пройдут в столице Татарстана с 19 июля по 3 августа, вне зачета в дисциплине синхронного плавания выступит команда Казани. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-президент Федерации синхронного плавания РФ, главный тренер сборной страны Татьяна Покровская.

«На этих соревнованиях разрешили сборной команде Казани выступать вне конкурса», – отметила спикер.

Она подчеркнула, что представителями команды Казани будут выступать и мужчины.

Напомним, что на «Игры дружбы» в Казани подтвердили свое участие 12 стран.

#Татьяна Покровская #синхронное плавание #игры дружбы
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