На «Играх дружбы» в синхронном плавании вне зачета выступит команда Казани

На международных соревнованиях «Игры дружбы» по синхронному плаванию, плаванию и прыжкам в воду, которые пройдут в столице Татарстана с 19 июля по 3 августа, вне зачета в дисциплине синхронного плавания выступит команда Казани. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-президент Федерации синхронного плавания РФ, главный тренер сборной страны Татьяна Покровская.

«На этих соревнованиях разрешили сборной команде Казани выступать вне конкурса», – отметила спикер.

Она подчеркнула, что представителями команды Казани будут выступать и мужчины.

Напомним, что на «Игры дружбы» в Казани подтвердили свое участие 12 стран.