Участие в «Играх дружбы» в Казани подтвердили 12 стран

В Казани с 19 июля по 3 августа пройдут «Игры дружбы» по трем видам спорта: плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Уже сейчас подтвердили свое участие 12 стран, но еще есть много не определившихся государств. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«На соревнования в Казань приедут спортсмены из Белоруссии, Таджикистана, ДНР, ЛНР, Алжира, Венесуэлы, Сербии, Сирии, Судана, Эквадора, ЮАР и Вьетнама. Уверен, что в Казани соревнования будут организованы на высшем уровне. Татарстан – один из лидеров страны по инфраструктуре для занятий водными видами спорта», – отметил Матыцин.

Он подчеркнул, что еще есть много стран, которые не определились со своим участием в «Играх дружбы». Среди них Китай.

По словам Матыцина, Казань на протяжении более 10 лет показывает высокий уровень организации любых международных соревнований, поэтому нет сомнений, что и «Игры дружбы» пройдут на высоком уровне.

На соревнованиях будет представлена не только основная сборная России по синхронному плаванию, но и юниоры, для которых этот турнир станет своего рода просмотром, добавила вице-президент Федерации синхронного плавания РФ, главный тренер сборной страны Татьяна Покровская.

«Никогда все три наши команды: взрослая, юниорская и совсем малышки, не выступали одновременно в турнире. Это будет интересный опыт. Мы увидим не только то, как сейчас работает и готов основной состав, но и подрастающее поколение, которое составит костяк команды на следующих Олимпийских играх», – заявила она.

Покровская подчеркнула, что в Татарстане уделяется большое внимание развитию синхронного плавания, а также Президент Рустам Минниханов уделяет большое личное внимание этому вопросу, поэтому волноваться об уровне организации «Игр дружбы» в Казани не стоит.

Что касается соревнований по плаванию, то в Казани соберутся практически все звезды отечественного спорта в этом виде, сообщил президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

«Помню, как в 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Тогда футбол поделился с плаванием самым сокровенным – стадионом. На нем были возведены две 50-метровые ванные. На трибунах почти не было свободного места. Уверен, что при активности зрителей и той пропаганде спорта, которая есть сейчас, на «Играх дружбы» нас ждет такая же ситуация, тем более, что отменены антиковидные меры», – поделился воспоминаниями Сальников.

Напомним, I этап «Игр дружбы» по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию пройдет в Казани с 19 июля по 3 августа. Уже сейчас участие подтвердили порядка 1 тыс. участников.