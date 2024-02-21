На «Играх будущего» стартуют соревнования по «Миру танков» и состоится церемония открытия

Сегодня, 21 февраля, на международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» в Казани стартуют состязания по «Миру танков» и фиджитал-баскетболу, а также состоится официальная церемония открытия соревнований.

В ИТ-парке имени Башира Рамеева в 12 часов начнется групповой этап состязаний по компьютерной игре «Мир танков». Друг с другом будут соревноваться восемь команд по семь человек каждая.

Кроме того, финалисты турнира в этой дисциплине сыграют в суперфинале в одной из трех дисциплин, которую выберут их капитаны: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол или лазертаг. Для победителя суперфинала предусмотрен дополнительный приз.

Чуть позднее, в 12.30, в МВЦ «Казань Экспо» стартует групповой этап фиджитал-баскетбола. Участниками турнира станут 16 команд из России, Испании, Сербии, Франции, Аргентины, Китая, США и других стран.

Эта дисциплина представляет собой сочетание баскетбольного симулятора и баскетбола 2х2. Голы виртуального и физического этапов равнозначны и суммируются. При ничейном результате предусмотрена серия штрафных бросков.

В 15.00 на «Татнефть Арене», где проходят соревнования по фиджитал-хоккею, пройдет автограф-сессия амбассадора «Игр будущего» — блогера Влада А4.

И, наконец, в 19.00 на МВЦ «Казань Экспо» состоится официальная церемония открытия «Игр будущего». Ее планируют посетить Президент России Владимир Путин и ряд лидеров зарубежных стран.

Подробнее о турнире читайте в материале «Татар-информа» Гид по «Играм будущего»: что это такое, когда открытие, кто приедет и где смотреть.