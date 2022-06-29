На Гырон Быдтоне в бавлинской деревне Кит-Озеро можно будет увидеть редкого речного кита

2 июля в деревне Кит-Озеро Бавлинского района Республики Татарстан состоится республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон». Для гостей праздника подготовлена обширная программа.

Гырон Быдтон является одним из праздников весенне-летнего цикла молений удмуртов о предстоящем урожае. Его название буквально переводится с удмуртского языка как «конец пахоты». Традиционно праздник проводят во время цветения лугов. В этот день удмурты благодарят небеса за погоду и молятся о предстоящем урожае.

Организатор праздника, заведующий отделом развития народного творчества Таткультресурсцентра Павел Александров в беседе с «Татар-информом» уточнил, что Гырон Быдтон в зависимости от территории проживания называют по-своему: местные бавлинские удмурты называют его «Дэмен вöсь», что в переводе означает («совместное моление»).

«Несмотря на то, что большая часть удмуртов Бавлинского района православные, традиционная религия крепко держит свои позиции. Интересно ещё и то, что на „всеобщее моление“ в старину, по рассказам старожилов, приходили не только удмурты. Удивительным явлением было то, что на молении присутствовали и эрзяне (мордва) из деревни Дмитриевка, и жители татарских сел, и курчане — тут так называют русских переселенцев из Курских губерний. Исторически праздник складывался как сакральный и только для представителей своего родового племени, а в итоге стал таким же родным для всех, кто жил по соседству. Обрядовой кашей „вöсь ӝук“ в конце всех религиозных действ угощались абсолютно все, без различий по религиозным, национальным и прочим делениям. Таким образом можно сказать, что данный праздник проходит под эгидой дружбы и взаимопонимания», — рассказал Павел Александров.

По словам собеседника, в нынешнем году гости и участники праздника смогут увидеть очень глубокую, основанную на местном удмуртском фольклоре музыкально-театрализованную прологовую композицию. В ее основе будет раскрыта тема колыбели, в которой убаюкивают младенцев. Будет показан путь молодого зерна в сравнении с этапами жизни человека.

Специально для пролога были созданы уникальные музыкальные аранжировки на основе экспедиционных записей. На сцене прозвучат редчайшие образцы песенного фольклора удмуртов Бавлинского района, будет показана танцевальная традиция, игровая, обрядовая. Частично будет затронут и показан семейно-обрядовый цикл, кусочек «встречи с новорожденным», удмуртской «свадьбы».

«Компонент, связанный с мифологией удмуртского народа, также отразится в театрализованном представлении: специально для них шились костюмы и маски, фэнтезийные образы потусторонних существ впечатлят даже самого искушенного зрителя. Будет показана связь человека и мира стихий. Итогом площадного представления станет коллективная песня, которая также была найдена и переработана из местного репертуара носителей традиций. Выход в финале Богини Земли, и как она будет выглядеть, пока остается тайной», — поделился организатор праздника.

На празднике можно будет попробовать традиционные удмуртские перепечи, которые готовятся в печи, местное воздушное печенье в форме лодки «кокро мульы», поесть блинов, отведать обрядовой каши, а также посетить лавку травницы, в которой пройдет дегустация различных сортов чая. Специалист расскажет о народной фитотерапии о вреде и пользе некоторых трав.

«Гости праздника также смогут купить душистые свежие веники для парения в бане, поучаствовать в приготовлении национальных блюд, принять участие в национальных играх и прогуляться по живописному берегу Кит-Озера. А в нем, если повезет, то сможете увидеть редкого речного кита. Так местные жители называют сома, который в это время плещется в водоеме», — уточнил подробности собеседник агентства.

Помимо этого, в праздновании примут участие удмуртские самодеятельные и профессиональные творческие коллективы из Татарстана и регионов России, состоится мастер-класс по удмуртским народным танцам.

«На Гырон Быдтон приедет фольклорный коллектив бабушек из села Бураново Малопургинского района Республики Удмуртия. После участия на „Евровидении“ бабушки осели на родине, но иногда по большим праздникам и если очень сильно упросить, то они выезжают», — пояснил Александров.

На республиканском уровне праздник «Гырон быдтон» возродился в 1998 году. В Татарстане республиканский праздник имеет «кочующий формат», то есть переходит из одного района компактного проживания удмуртов в другой. Это позволяет более глубоко познакомиться с культурными особенностями удмуртов Татарстана.

Также в каждом из районов компактного проживания удмуртов проходят свои локальные праздники «Гырон Быдтон» с участием фольклорных ансамблей, исполнителей из разных районов республики, а также Удмуртии и других регионов России. Агрызский, Бавлинский, Балтасинский, Мамадышский — муниципальные районы — организаторы праздника республиканского уровня.

В 1999 году гостей национального праздника принимало село Сарсак-Омга Агрызского района. Впоследствии праздник проводится в районах Республики Татарстан, где проживают удмурты. Только в Бавлинском районе праздник проходил в 2014 и 2015 годах. В 2019 году праздник в первый раз прошел в селе Пойкино Мамадышского района. В празднике приняли участие 23 удмуртских фольклорных коллектива из девяти муниципальных образований РТ и более 2,5 тыс. тысяч зрителей. В 2020 году праздник «Гырон Быдтон» прошел впервые в онлайн-формате. Был проведен цикл мероприятий, который набрал более 153 тыс. просмотров.

В 2021 году праздник прошел в двух форматах — онлайн и офлайн формате. Онлайн-формат мероприятий прошел с 28 июня по 2 июля 2021 года. В офлайн-мероприятиях праздника в селе Варклед-Бодья Агрызского района приняли участие творческие коллективы и гости из муниципальных образований Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской области — в общей сложности 28 коллективов из 28 муниципальных образований РТ — 296 участников. Праздник посетили около 2 тыс. зрителей. В 2023 году праздник примет Кукморский район Татарстана.