«Бурановские бабушки» выступят на празднике «Гырон Быдтон» в Бавлинском районе

Хедлайнерами республиканского праздника удмуртской культуры «Гырон Быдтон», который пройдет в Бавлинском районе Татарстана, станут «Бурановские бабушки». Об этом сообщил сегодня руководитель исполкома Бавлинского района Ильяс Гузаиров на брифинге, прошедшем в онлайн-режиме.

«Ожидается приезд представителей Ассамблеи народов Татарстана, Национально-культурной автономии удмуртов РТ, Министерства культуры Удмуртской Республики. На празднике будут работать различные интерактивные площадки, дегустационные лавки, гостевые подворья, пройдут мастер-классы и конкурсы», — проинформировал спикер.

«Хедлайнерами праздника станут удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца „Айкай“ и коллектив „Бурановские бабушки“, а также молодые артисты удмуртской эстрады», — добавил глава исполкома района.

Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон» начнется 2 июля в 11 часов утра. Праздник республиканского масштаба в Бавлинском районе пройдет уже в третий раз.

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