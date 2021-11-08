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Политика
8 ноября 2021  20:54

На границе Польши и Беларуси слышна стрельба

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В районе границы Беларуси и Польши слышна стрельба с польской стороны. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает РИА Новости.

«Стрельба слышна с польской стороны», — сообщил представитель белорусского ведомства, комментируя появившуюся в СМИ информацию о стрельбе на границе.

При этом поступают сообщения о том, что белорусские силовики стреляют в воздух, чтобы помешать мигрантам вернуться, отмечает польская Gazeta Wyborcza.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нелегальные мигранты с Ближнего Востока начали устанавливать палатки на границе Беларуси и Польши. Там скопилось несколько тысяч человек. Польская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. На границе с начала сентября действует режим чрезвычайной ситуации. 

Страны Европейского Союза обсуждают ужесточение санкций против Беларуси. Они обвиняют в создании миграционного кризиса лидера этой страны Александра Лукашенко.

#польша #нелегальные мигранты #беларусь
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