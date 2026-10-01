На «Госуслугах» в 2026 году появится «красная кнопка» от мошенников

Изображение сгенерировано нейросетью

На портале «Госуслуги» в этом году появится специальная «красная кнопка» для защиты пользователей от действий мошенников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в интервью РИА Новости.

Сервис позволит временно приостановить значимые операции в интернете, если человек понял, что стал жертвой аферистов. В частности, мошенники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять его пароли.

«Нажал кнопку – и значимые онлайн-операции попадают под заморозку», – отметил Григоренко.

По словам вице-премьера, сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. «Кнопка» должна заработать до конца года.

Правительство также продолжает работу над мерами против телефонного и интернет-мошенничества. Минцифры ранее представило для общественного обсуждения третий пакет таких инициатив, включающий почти 20 предложений.

В их числе – создание на «Госуслугах» единой «Платформы согласий», запрет на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение только через прямых дилеров, а также проведение СМС-рассылок исключительно через операторов связи. Григоренко сообщил, что документ находится на завершающей стадии разработки и будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.