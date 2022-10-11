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Ру Тат
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Общество
11 октября 2022  19:40

На госуслугах перестал работать сервис по оформлению загранпаспортов

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На портале госуслуг временно недоступен сервис по оформлению загранспаспортов и паспортов РФ. При попытке воспользоваться услугой появляется сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

Временно недоступна пользователям также регистрация на портале, пишут СМИ. Официальных комментариев по этой ситуации пока не было.

Подобная ситуация уже была в августе – тогда сообщалось, что выдача приостановлена по техническим причинам на неопределенный срок.

 

 

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