На госуслугах перестал работать сервис по оформлению загранпаспортов

На портале госуслуг временно недоступен сервис по оформлению загранспаспортов и паспортов РФ. При попытке воспользоваться услугой появляется сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

Временно недоступна пользователям также регистрация на портале, пишут СМИ. Официальных комментариев по этой ситуации пока не было.

Подобная ситуация уже была в августе – тогда сообщалось, что выдача приостановлена по техническим причинам на неопределенный срок.