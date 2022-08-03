На госуслугах открылся прием заявок на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов

Российские IT-компании могут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заявления принимаются на сайте госуслуг до 11 августа, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве напомнили, что отсрочку могут получить мужчины от 18 до 27 лет, имеющие российское гражданство, высшее образование по специальному перечню специальностей, работающие по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев.

«Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы», — уточнили в пресс-службе министерства.

Поданные заявления будут направлены в Минобороны до 31 августа, окончательное решение примет призывная комиссия.

После получения повестки гражданин должен будет посетить военкомат и подтвердить право на отсрочку.

В Минцифры напомнили, что в весенний призыв Татарстан вошел в число лидеров по количеству специалистов, получивших отсрочку. Как ранее сообщил «Татар-информ», таким правом воспользовались 366 человек.

Напомним, что отсрочка от армии для айтишников предоставляется по указу Президента России Владимира Путина.