На госуслугах началось переоформление сертификатов переболевших Covid-19

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Переоформление сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией на новый срок проводится автоматически на портале госуслуг. Срок их действия продлевается до года, напомнили в Минцифры.

В ведомстве заверили, что процедура переоформления завершится уже в ближайшие дни.

«Сертификаты переболевших Covid-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России», — отмечается в официальном Telegram-канале министерства.

О продлении срока действия документов накануне рассказал Минздрав.