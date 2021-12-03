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Здоровье
3 декабря 2021  11:12

На госуслугах началось переоформление сертификатов переболевших Covid-19

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На госуслугах началось переоформление сертификатов переболевших Covid-19
Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Переоформление сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией на новый срок проводится автоматически на портале госуслуг. Срок их действия продлевается до года, напомнили в Минцифры.

В ведомстве заверили, что процедура переоформления завершится уже в ближайшие дни.

«Сертификаты переболевших Covid-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России», — отмечается в официальном Telegram-канале министерства.

О продлении срока действия документов накануне рассказал Минздрав.

#коронавирус #портал госуслуг #сертификат
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