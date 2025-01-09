На Голубых озерах появилась возможность оплатить посещение по QR-коду

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

На особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Голубые озера» в Казани появилась возможность бесконтактно оплатить посещение с помощью QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

QR-коды размещены на информационных аншлагах по всей территории заказника. Полученные средства будут направлены на сохранение и охрану ООПТ.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Бесплатно посещать Голубые озера могут пенсионеры, дети, инвалиды, ветераны боевых действий, должностные лица органов власти при исполнении ими служебных обязанностей, собственники и арендаторы земельных и лесных участков, пользователи животного мира, сотрудники научных организаций, а также персонал, занимающийся обслуживанием линейных объектов.

Голубые озера — одно из самых посещаемых мест Татарстана. Каждый день здесь бывают более тысячи человек. Плата за посещение ООПТ была утверждена в декабре прошлого года, она установлена на уровне 100 рублей.