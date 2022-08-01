На Голубых озерах под Казанью начались работы по берегоукреплению водопада

В этом году по экопроекту «Зеркала Татарстана» ведется благоустройство территории Большого Голубого озера в Авиастроительном районе. На 1 августа выполнение берегоукрепительных работ составляет 60%, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

«Сейчас проводятся работы по берегоукреплению водопада. Ранее был установлен временный водоотвод, и произведено укрепление подпорной стенки. Начались работы по укреплению дна и откосов ландшафтным камнем. Выполнение берегоукрепительных работ на 60% позволило приступить к благоустройству прилегающей территории», — доложил спикер.

Помимо этого, в 2022 году планируется провести сети наружного освещения и водоснабжения, установить сервисный центр и уложить покрытие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году Казани благоустроят девять общественных пространств на 941 млн рублей.