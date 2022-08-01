В этом году в Казани благоустроят девять общественных пространств на 941 млн рублей

В Казани ведутся работы по благоустройству девяти общественных пространств, финансирование предусмотрено в размере 941 млн рублей. По состоянию на 1 августа общая готовность всех объектов составляет 60%. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Близятся к завершению работы на Малом Чайковом озере у городской клинической больницы №7, где в открытом в прошлом году парке устанавливают малые архитектурные формы.

Завершается благоустройство в саду Рыбака. «На финальной стадии работы по устройству наружного освещения, покрытий и системы видеонаблюдения. Смонтирована большая тематическая детская площадка. Жители часто жаловались на подтопление на этом участке. С целью предотвращения этой проблемы была озеленена вертикальная планировка территории», — доложил спикер.

В сквере 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан в микрорайоне «Танкодром» выполненный ремонт составляет 80%. В этом году на территории реализуется первая очередь реконструкции — проводятся первоочередные работы по ремонту фонтана и благоустройству прилегающей к нему территории.

Благоустройство парка у ЖК «Светлая долина» в рамках первой очереди выполнено на 74%. «Особое внимание уделено мероприятиям по экореабилитации реки Ноксы. Выполнена уборка участка от мусора, порослей, валежника и камней, корчевка и очистка дна от крупного мусора. С прибрежной территории вывезено более 1,8 тыс. тонн отходов. Для улучшения экологической ситуации проводится дополнительное озеленение территории», — сообщил Саляхутдинов.

На Юнусовской площади в Старо-Татарской слободе продолжаются работы в рамках первой очереди — выполняется устройство брусчатки, деревянного настила и пошаговых плит, а также расширение тротуара со стороны улицы Фатыха Карима. Работы выполнены на 58%.

В парке в микрорайоне «Салават Купере» реализация работ в рамках второй очереди составляет 40%. «На этой неделе начинаем самый активный этап работ: монтаж малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования», — отметил спикер.

Продолжается ремонт и в двух ранее благоустроенных скверах – на Аллее ветеранов Великой Отечественной войны (выполнение работ на 60%) в микрорайоне Азино-1 и в сквере по ул.Академика Парина (выполнение на 45%), проводится ремонт пешеходных дорожек, меняется изношенное оборудование.

Также в этом году по экопроекту «Зеркала Татарстана» ведется благоустройство территории Большого Голубого озера в Авиастроительном районе. Работы выполнены на 60%.