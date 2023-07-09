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Руc Тат
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Происшествия 9 июля 2023 00:31

На глубине семи метров водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в Волге вблизи Болгара

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В начал двенадцатого часа ночи водолазы ЗПСО №3 нашли тело 48-летнего мужчины, который утонул рядом со старой пристанью возле Болгара.

Тело обнаружено на глубине в семь метров в 130 метрах от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции.

«Татар-информ» сообщал, что мужчина решил искупаться в Волге вблизи Болгара и утонул.

#утонул мужчина
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