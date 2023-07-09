На глубине семи метров водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в Волге вблизи Болгара

В начал двенадцатого часа ночи водолазы ЗПСО №3 нашли тело 48-летнего мужчины, который утонул рядом со старой пристанью возле Болгара.

Тело обнаружено на глубине в семь метров в 130 метрах от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции.

«Татар-информ» сообщал, что мужчина решил искупаться в Волге вблизи Болгара и утонул.