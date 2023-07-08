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Руc Тат
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Происшествия 8 июля 2023 20:37

На Волге в Болгаре водолазы ищут утонувшего мужчину

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Трагедия произошла сегодня вечером в Болгаре на Волге.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мужчина утону вблизи старой пристани.

На место выехала водолазная группа ЗПСО №3. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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