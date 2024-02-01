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На главу казанской УК возбудили дело после того, как снег упал на крышу авто
Прокуратура Приволжского района Казани завершила проверку по факту схода снега с крыши пятиэтажки на автомобиль, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, накануне в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что с крыши многоэтажного дома на Кулагина снег упал прямо на крышу автомобиля. При этом в салоне «Приоры» находился водитель.
По данным прокуратуры, очистка кровли от снега производилась на прошлой неделе. Однако данные меры оказались недостаточными из-за сложных погодных условий. Владелец поврежденного авто подтвердил детали происшествия. По его словам, значительного вреда здоровью он не получил, и госпитализация ему не потребовалась, а управляющая компания полностью возместила ущерб автомобилю.
«Таким образом, ООО "УютСервис Групп" не выполнил свои обязательства по содержанию жилого дома, не учло сложные погодные условия и не предприняло дополнительных мер для очистки крыши от снега и наледи», – отметили в ведомстве.
В адрес организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении исполняющего обязанности руководителя УК возбуждено административное делою Материалы переданы в Госжилинспекцию РТ.
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