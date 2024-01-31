Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура проверит сообщение о травмировании казанца после падения снега на крышу авто
Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что с крыши многоэтажного дома на Кулагина снег упал прямо на крышу автомобиля. При этом в салоне «Приоры» находился водитель.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 32-летний автомобилист получил травмы и был доставлен в больницу.
«Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома, в том числе очистку крыши от снега и наледи», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников