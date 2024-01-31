Прокуратура проверит сообщение о травмировании казанца после падения снега на крышу авто

Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что с крыши многоэтажного дома на Кулагина снег упал прямо на крышу автомобиля. При этом в салоне «Приоры» находился водитель.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 32-летний автомобилист получил травмы и был доставлен в больницу.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома, в том числе очистку крыши от снега и наледи», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.