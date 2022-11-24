На главной елке в Казани начали монтировать мультимедийный экран

В Казани рабочая группа, которая занимается установкой новогодной елки около Чаши, поярусно монтирует искусственную хвою. Поверх нее сразу монтируется мультимедийный экран, который подключается к блокам управления, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства. Именно поэтому уже сейчас можно наблюдать, как постепенно елка окрашивается в праздничные цвета.

«Параллельно специалистами-сценаристами проводится пусконаладка мультимедийного экрана. Такая схема используется в этом году, так как работы смогли начать немного раньше, и у рабочих есть достаточно времени на проведение детальной пусконаладки оборудования», – пояснила пресс-секретарь КВБ Лейсан Урманчеева.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что уже четыре яруса новогодней елки у Центра семьи «Казан» засверкали праздничной подсветкой.

Напомним, установка елки обойдется городу в 14,8 млн рублей. Завершить работы, согласно тендеру с сайта госзакупок, планируется 20 декабря.