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На Фучика в Казани из-за дорожной ямы ограничили движение
На перекрестке улиц Фучика – Сафиуллина в Казани образовалась дорожная яма. В результате на данном участке частично ограничено движение автомобилей. Об этом предупреждает Госавтоинспекция Казани.
На месте сейчас дежурит экипаж ДПС. Водителей просят объезжать поврежденный участок слева, тогда как правая сторона предназначена для проезда общественного транспорта.
В декабре прошлого года на этой же улице образовался огромный провал, из-за чего было ограничено движение.
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