На форуме «РОСТКИ» ждут Чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ

На Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» впервые ожидают Чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на брифинге в Кабмине РТ, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Первый год ожидаем посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации на нашем форуме», – сказала Минуллина.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй примет участие в церемонии открытия центра содействия китайским инвестициям в Казани, пояснила глава АИР.

Минуллина добавила, что посол не в первый раз приедет в Казань – он уже был в столице Татарстана во время проведения саммита БРИКС в октябре прошлого года.

Напомним, что Чжан Ханьхуэй передал благодарность руководству Татарстана за теплый прием и высокий уровень организации саммита БРИКС.

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани в третий раз с 18 по 19 августа – на эти дни назначены события деловой программы. Основной локацией станет МВЦ «Казань ЭКСПО». Пленарное заседание «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее» назначено на 19 августа.

Организаторы форума ожидают, что в Казань приедет порядка 10 тыс. участников – на уровне 2024 года. Регистрацию уже прошли делегаты из 59 регионов России.

Среди почетных гостей форума советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков, зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона. Чувашия, Ульяновская и Оренбургская области будут представлены на уровне губернаторов.

Участие в форуме подтвердили 11 официальных делегаций из семи провинций Китая (Хубэй, Шаньдун, Цзилинь, Хунань, Сычуань, Синьцзян-уйгурский автономный район, муниципалитета Чунцин). Интерес к событию проявили более 200 китайских компаний, включая крупные корпорации в области логистики, машиностроения, строительства и нефтегазовой отрасли.