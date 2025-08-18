news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 августа 2025 16:03

На форуме «РОСТКИ» задействованы 28 переводчиков-синхронистов, работавших на ПМЭФ и ВЭФ

Читайте нас в
Телеграм
На форуме «РОСТКИ» задействованы 28 переводчиков-синхронистов, работавших на ПМЭФ и ВЭФ
Фото предоставлено организаторами мероприятия

В работе стартовавшего сегодня в Казани III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» задействованы 28 высококвалифицированных переводчиков-синхронистов. Об этом сообщают организаторы события.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Третий год подряд на форуме удается собрать практически самую масштабную команду синхронных переводчиков, состоящую из 28 специалистов, которые обеспечивают перевод на международных форумах ПМЭФ, ВЭФ и других крупнейших площадках России и Китая», – подчеркнули в пресс-службе мероприятия.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
Фоторепортаж: Владимир Васильев
читайте также
Автомобили, цирковое шоу и чайные церемонии: как Минниханов открыл «РОСТКИ-2025»
Автомобили, цирковое шоу и чайные церемонии: как Минниханов открыл «РОСТКИ-2025»
#форум РОСТКИ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025