На форуме «РОСТКИ» задействованы 28 переводчиков-синхронистов, работавших на ПМЭФ и ВЭФ

В работе стартовавшего сегодня в Казани III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» задействованы 28 высококвалифицированных переводчиков-синхронистов. Об этом сообщают организаторы события.

«Третий год подряд на форуме удается собрать практически самую масштабную команду синхронных переводчиков, состоящую из 28 специалистов, которые обеспечивают перевод на международных форумах ПМЭФ, ВЭФ и других крупнейших площадках России и Китая», – подчеркнули в пресс-службе мероприятия.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.