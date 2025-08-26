На форуме «РЕБУС» представили проект «Татарстанский архитектор»

На проходившем в Казани 18 и 19 августа международном форуме «РЕБУС 2025. Цифровизация. Инфраструктура» было объявлено о запуске проекта «Татарстанский архитектор». Цель инициативы – создание интерактивной базы данных, содержащей информацию о действующих и исторических архитекторах Республики Татарстан, а также документальные материалы, фотографии и видео, сообщают организаторы мероприятия.

Проект реализуют на платформе «РЕБУС», он направлен на сохранение и популяризацию богатого архитектурного наследия Татарстана. Используя современные цифровые инструменты, инициаторы рассчитывают создать удобный и доступный ресурс для изучения истории архитектуры региона, а также для популяризации выдающихся архитекторов, внесших вклад в формирование его уникального облика.

Участие в сессиях, посвященных вопросам сохранения архитектурных и исторических объектов, приняли 19 делегатов из Татарстана, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Тема архитектурного наследия остается одной из центральных на форуме с 2023 года, и интерес к ней со стороны профессионального сообщества продолжает расти. Об этом свидетельствуют количество и качество тематических сессий. В этом году вопросы сохранения наследия рассматривали с точки зрения применений цифровых технологий.

В рамках сессий, куратором которых выступила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, эксперты продемонстрировали впечатляющие кейсы. Это и участие ландшафтного архитектора в восстановлении крымских панно, и проекты, которые преображают российские музейные комплексы, включающие расширение территорий и увеличение потока посетителей. Организаторы площадки уверены, что эти примеры наглядно показали: исторические ценности можно не просто сохранять, но и приумножать, создавая современные, функциональные и привлекательные пространства.

Наринэ Тютчева убеждена, что довести число посетителей конкретного музея до 350 тыс. человек до 2030 года возможно. Архитектор представила проект комплексной реставрации и реконструкции музея-заповедника «Мелихово» в Московской области. Эксперт провела анализ существующего ландшафта, выявила его слабые стороны и предложила свои решения, как сохранить элементы культурного ландшафта, планировочной структуры и элементов исторической застройки, увеличить используемую посетителями территорию с 3,8 тыс. до 14 тыс. кв. метров за счет благоустройства, а также перепрограммирования, реставрации и реконструкции объектов. Бюро Наринэ Тютчевой разработало решения по освещению, благоустройству, озеленению, экореабилитации территории и театрализации пространства.

На примере другого проекта – перепрограммирования двора присутственных мест на территории Казанского Кремля и прилегающего к нему участка крепостной стены – эксперт показала, что можно сохранять историческое наследие и одновременно формировать умное пространство. Площадь комплекса превышает 18 тыс. кв. метров. В работе архитектор опиралась на подход к объектам ЮНЕСКО и придерживалась принципов контекстуальности и нейтрального дизайна. Основной задачей было формирование целостного восприятия ансамбля двора Присутственных мест и создание комфортного городского пространства. Это было решено заменой асфальтового покрытия на светлый камень, использованием растительности и воды не только для улучшения климата двора, но и для проявления исторических особенностей и артефактов пространства.

В Москве в рамках реставрации гаража Константина Мельникова придумали, как перенести из основного здания часть выставочных пространств, оставив при этом сам памятник культурного наследия нетронутым. Для этого построили подземный этаж. Этот проект на сессиях форума «РЕБУС 2025» представила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы. Площадь выставочного комплекса в здании гаража превышает 13 тыс. кв. метров, под экспозиционные залы отведено более 10 тыс. кв. метров. А ландшафтный архитектор Илья Мочалов работает над сохранением уникальных объектов культурного наследия Крыма. Автор проекта концепции санатория «Мисхор» воссоздает пространства, где каждый элемент – от старых деревьев-памятников, мозаичных панно до малых форм и рельефа – способствует сохранению аутентичности и добавляет новые смыслы.

В рамках сессий прошла церемония награждения победителей смотра-конкурса по цифровизации строительной отрасли и инфраструктуры городов «РЕБУС: Инновации». В номинации «Наследие» за проект «Дворец изящных искусств ASG» жюри единогласно присудило победу группе компаний ASG из Татарстана. В номинации «Строительство» первое место занял Институт территориального планирования «Град» из Омска – за цифровой мастер-план. В номинации «ЖКХ» лучшим оказался признан автор платформы для систем интернета вещей Глеб Егоров из Казани. Участники, представившие лучшие проекты, получили награды из рук президента Союза архитекторов России и члена президиума Российской Академии художеств Николая Шумакова. Он подчеркнул важность проведения таких мероприятий и их значимость для молодых специалистов.