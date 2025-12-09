На форуме «Наш Татарстан» выступят более 30 топовых спикеров

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева 10 и 11 декабря пройдет ежегодный Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан», где соберутся представители разных сфер молодежной политики. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Событие проводится ежегодно с 2010 года и стало уникальной площадкой для обсуждения широкого круга молодежных вопросов, а также для представления и поддержки молодежных проектов и идей. Задачи форума соответствуют целям национального проекта «Образование». Регистрация доступна по ссылке.

На пяти треках выступят более 30 экспертов федерального и республиканского уровня, чей опыт станет основой для реальных изменений.

В рамках трека «Гордись» участники смогут пообщаться с Максимом Фадеевым, оператором фронтовой кинохроники, и Сергеем Белоусом, автором фильма «У края бездны» о спецоперации. Предприниматель и медиадеятель Трофим Татаренков расскажет о стратегических коммуникациях и возможностях для активной молодежи.

«Форум «Наш Татарстан» объединяет самую разную молодежь – от волонтеров до начинающих специалистов и молодых исследователей. В этом году на нем выступят региональные эксперты и лидеры мнений, которые поднимут актуальные темы о медиасфере, искусственном интеллекте, нейросетях и цифровой коммуникации. Главная цель – чтобы молодые люди уходили отсюда не только с идеями, но и с инструментами для их реализации», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Трек «Помогай» объединит ключевых лиц, определяющих молодежную политику республики. Здесь выступят вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» Тимур Сулейманов, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В ходе трека «Узнавай» о цифровой гигиене и психологической устойчивости расскажут Татьяна Горина, научный сотрудник Института социологии РАН, и специалисты Национального центра информационного противодействия терроризму.

В треке «Создавай» свое мастерство постараются передать звезды медиа и управления: блогер Алина Гималтдинова (Missrissovsky), PR-менеджер «Школы 21» Гульназ Тухватшина, представители АНО «Диалог. Регионы» и Фонда развития КФУ, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова.

Помимо насыщенной дискуссионной программы, гостей форума ждут:

– выставка молодёжных организаций,

– практические мастер-классы по медиапродвижению, художественным техникам и русскому жестовому языку,

– возможность представить свои идеи и получить обратную связь,

– знакомство с грантовыми возможностями и проектами Минмолодежи РТ.