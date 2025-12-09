На форуме «Наш Татарстан» выступит предприниматель Трофим Татаренков

Один из форумов «Наш Татарстан» прошлых лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 10 декабря, в казанском IT-парке имени Башира Рамеева выступит один из известных российских спикеров в сфере стратегических коммуникаций – предприниматель, ресторатор и медиаведущий Трофим Татаренков (TroBarbarossa). Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ.

Татаренков примет участие в Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан – 2025» на площадке «Гордись», где соберутся активные студенты, молодежные лидеры и участники проектов патриотического толка со всего региона.

Татаренков проведет открытую встречу «Про возможности в России». Разговор пойдет о том, как молодому человеку выстраивать карьеру, находить свое дело, работать с информационной повесткой и сохранять вектор на развитие внутри страны. Отдельный акцент будет сделан на роли личной позиции и ответственности за слово в эпоху быстрых медиа.

Трек «Гордись» организован региональным отделением РВИО в РТ и партнерами.

Форум «Наш Татарстан – 2025» проводится 10 и 11 декабря. Мероприятие объединяет пять направлений: «Создавай», «Узнавай», «Вдохновляй», «Помогай», «Гордись». Участников ждут интенсивы по медиа и креативным индустриям, кибербезопасности и цифровой грамотности, добровольчеству, работе с искусственным интеллектом, личному бренду и современным коммуникациям.

На два дня IT-парк станет площадкой для конкурсов, образовательных модулей и выставки лучших молодежных инициатив, способствуя развитию инфраструктуры поддержки активной молодежи Татарстана в рамках реализации национального проекта «Образование».

В программе площадки «Гордись» также будут организованы:

– экспозиция «Антифейки: образ России в медиапространстве» – визуальный разбор приемов манипуляции и искажения исторических и современных сюжетов;

– открытый диалог с независимыми хроникерами Максимом Фадеевым и Сергеем Белоусом (студия реальной документалистики RealDoc) и показ фильма «У края бездны»;

– лекция младшего научного сотрудника Института российской истории РАН Натальи Анисимовой о рабочей молодежи в годы Великой Отечественной войны.