Эксперты Kazan Digital Week обсудят цифровые технологии в культуре

Одним из направлений, которое будет обсуждаться на форуме Kazan Digital Week, станет цифровые выставочные и концертные площадки, а также вопросы защиты авторских прав. Эти темы объединит направление «Цифровые технологии в культуре», сообщила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева на пресс-коференции в «Татар-информе».

«С 2021 года мы видим, что наш форум набирает обороты. В 2022 году более 17,5 тыс. человек приняли в нем участие по 10 направлениям. Здесь и сельское хозяйство, и цифровые технологии в сфере государственного управления, и цифровое образование в культуре и медицине. По всем направлениям идет рост спроса», – заявила она.

Ректор КазГИК отметила, что в форуме примут участие эксперты вузов, научно-исследовательских институтов страны и реального сектора экономики. Кроме того, здесь пройдет чемпионат Digital Skills, в котором примут участие специалисты профессий будущего.

«Будет чемпионат Digital Skills, куда будут приезжать люди со всей страны, чтобы посмотреть на молодых участников и те профессии, которые будут в будущем продвигаться. Это специальности нашего будущего», — сказала Ахмадиева.

Напомним, что международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в Татарстане с 20 по 22 сентября, в этом году получил федеральный статус. Оргкомитет по его подготовке возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев.