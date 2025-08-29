На форуме Kazan Digital Week 2025 запланировано подписание 74 соглашений

На Международном форуме Kazan Digital Week 2025 ожидается подписание 74 соглашений. В прошлом году за два дня было подписано 43 соглашения. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума под председательством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

«Подтверждено участие 211 компаний, 60 стартапов, 20 представителей Криптофорума. 33 компании поддержали форум, инициировали 40 совместных мероприятий», – рассказал заместитель сопредседателя оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Минниханов уточнил, что в этом году пленарное заседание пройдет в новом формате – запланированы прямые видеоподключения с инновационных площадок Москвы, Набережночелнинского института КФУ и Арского района.

«В программе – десять тематических направлений. Ожидается участие международных и региональных экспертов. Круглый стол мэров посвящен цифровизации городов – дискуссия с лидерами Аргентины, Ирана, Казахстана, Китая, Турции, России», – отметил он.

Кроме того, по словам президента Академии наук РТ, пройдут Cryptoforum, образовательная конференция Up!Date, международная конференция «Цифровые технологии и право», турнир GO CTF, кибербитвы. Главным инженерным событием станет турнир «Битва мини-роботов», в котором сразятся 16 команд-профессионалов и 16 команд-новичков.

«Турнир объединяет ведущих инженеров, программистов и молодых специалистов России и Татарстана. Призовой фонд – до миллиона рублей. Это не просто соревнование, а площадка внедрения передовых решений, обмена опытом с лидерами отрасли, старт для будущих прорывных проектов», – подчеркнул заместитель сопредседателя оргкомитета.

Он добавил, что на Kazan Digital Week 2025 также пройдет конкурс «IТ-лидер». В этом году для участия в нем подано 73 заявки от 40 ведущих компаний. Расширены номинации конкурса. Специальная номинация, «Память», направлена на развитие отечественного гуманитарного IТ-контента и популяризацию исторических достижений России.

На церемонии закрытия наградят победителей премии «IТ-лидер» и лучшие зарубежные стартапы, вручат призы авторам научных работ и победителям хакатонов.

В дни форума также состоится ярмарка вакансий для студентов IT-специальностей, участие в ней подтвердили 18 компаний. 18 сентября пройдет Международный модный показ Kazan Digital Fashion Week с участием ведущих дизайнеров стран СНГ и России, а также презентация коллекций цифровой моды.

«В прошлом году средняя посещаемость секций форума была от 54 до 109 человек. Ведущими направлениями были кибербезопасность, цифровые технологии в здравоохранении и государственном управлении», – заметил Рифкат Минниханов.

В завершение заседания он попросил представителей министерств и ведомств внести предложения по участию в форуме до 5 сентября.

Международный форум Kazan Digital Week 2025 пройдет в Казани с 17 по 19 сентября.