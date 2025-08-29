Участники из 50 стран зарегистрировались на форум Kazan Digital Week 2025

Участие в Международном форуме Kazan Digital Week 2025 подтвердили делегации десяти министерств иностранных государств. Уже зарегистрированы более 5,8 тыс. участников из 50 стран. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума под председательством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

«Сайт форума ежедневно обновляется, за год его посетили более 111 тыс. человек. Хочу обратить внимание на регистрацию спикеров. Уже заявлено более тысячи кандидатов, 622 одобрено, 153 отклонено, 296 заявок обрабатываются. Заявки на участие в качестве спикеров принимаются до 5 сентября», – заявил заместитель сопредседателя оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Минниханов подчеркнул, что форум Kazan Digital Week 2025 является крупнейшей платформой диалога, достижений и инноваций. «В адрес 344 ведущих вузов, а также министерств и организаций России и зарубежья были направлены информационные письма о мероприятиях форума, что обеспечило максимально открытую коммуникацию и привлечение новых партнеров», – отметил он.

Стартовал марафон хакатонов при поддержке Академии наук, ПАО «Татнефть», КФУ и других ведущих вузов. Это, по словам заместителя сопредседателя оргкомитета, «среда для испытания инноваций и поддержки молодых инженеров».

Он рассказал, что на аллее стартапов планируется разместить 60 проектов – десять победителей хакатонов, 30 российских и 20 иностранных стартапов.

«Запущен международный акселератор, который объединил 155 заявок из 23 стран, в том числе компании из 14 государств. Все проекты будут презентованы на выставке, а торжественное открытие проведет космонавт Антон Шкаплеров», – заметил Минниханов.

Форум Kazan Digital Week пройдет уже в шестой раз, напомнил заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Несомненно, качество форума растет при участии Минцифры России, выросли федеральная и международная составляющие. Каждый год большое количество молодых специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья видим на полях нашего форума. Для нас это очень важно. Ценно то, что форум стал центром притяжения молодых стартапов, интересных инновационных решений в области цифровизации, кибербезопасности, информационной безопасности», – сказал он.

Гафаров добавил, что количество подписываемых соглашений на полях форума тоже ежегодно увеличивается. «Более того, экономическая составляющая форума растет. Видим, что у форума есть будущее. Он необходим в части продвижения IT, цифровизации», – заявил вице-премьер.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев по видео-конференц-связи подтвердил, что в прошлом году форум прошел на высоком уровне. По его мнению, Kazan Digital Week этого года должен пройти еще лучше.

«У нас было несколько рабочих совещаний по тому, как организовать обсуждение вопросов цифровизации регионами на полях форума. Пока у нас все идет по плану. Каждый год ставим задачу сделать форум более масштабным, интересным, насыщенным. И видно отношение республики к этому мероприятию», – подчеркнул он.

Международный форум Kazan Digital Week 2025 пройдет в Казани с 17 по 19 сентября.