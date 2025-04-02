На форуме «Энергопром» появилась идея нацпроекта по электроэнергетике

Сергей Цивилев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Татарстанском международном форуме «Энергопром» появилась идея сформировать национальный проект по электроэнергетике. Об этом журналистам заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

Он пояснил, что разработана энергетическая стратегия России до 2050 года, один из четырех блоков которой посвящен электроэнергетике. На 8 апреля назначена стратегическая сессия под руководством Премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросам электроэнергетики при участии всех министров и вице-премьеров.

«Мы будем на этой встрече представлять именно нашу программу развития электроэнергетики до 2050 года. Важно, что мы сегодня работаем вместе на этом энергетическом форуме, это подготовка в том числе и к нашей стратегической сессии. И мне очень приятно было выслушать предложение – оно родилось буквально на пленарном заседании – что должен быть все-таки национальный проект в области электроэнергетики. Потому что объем, который надо сделать, – это 88 гигаватт новой генерации и 66 гигаватт модернизации», – сообщил Цивилев.

Это очень большой амбициозный инвестиционный проект, но его нужно реализовать. «Мы обязаны сделать так, чтобы цена за киловатт-час, которую мы оставим будущим поколениям, была конкурентоспособна в мире», – добавил глава Минэнерго России.

Появившуюся на полях «Энергопрома» идею о нацпроекте по электроэнергетике поддержали представители двух министерств – промышленности и строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Раис Татарстана Рустам Минниханов, по слова Цивилева, тоже одобрил предложение.

По мнению министра энергетики РФ, высока вероятность, что и Правительство России поддержит идею нового нацпроекта, но ее нужно дополнительно аргументировать.

«Энергопрому» с этого года присвоен статус международного энергетического форума, который проходит в МВЦ «Казань Экспо» с 2 по 4 апреля.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев договорились о присвоении форуму общефедерального статуса. В будущем он может стать площадкой, где станут обсуждать реализацию новой энергетической системы России. Цивилев констатировал, что возможности существующей энергосистемы подходят к концу.