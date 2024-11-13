На форум «РОСТКИ» в Казани заявились главы 67 крупных китайских корпораций

На участие во втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» зарегистрировались главы 67 крупных китайских корпораций. Об этом журналистам сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на мероприятии по посадке деревьев, которое прошло в рамках форума.

«С ними нужно вести переговоры, на это и рассчитана такая площадка. Нам нужно с ними познакомиться, узнать их интересы, понять насколько мы можем в Татарстане поддерживать их технологии своими поставщиками, какой спрос на рынке их продукции. Форум собирает также 69 регионов России», – рассказала глава АИР.

Минуллина отметила, что в рамках форума запланирован круглый стол с участием руководства Татарстана и китайских компаний. На нем планируется обсудить, что компании из КНР могут предложить республике.

«Китайским компаниям нужны государственные гарантии своих капиталовложений. Наш закон о защите и поощрении капиталовложений в России – один из самых важных для китайской стороны. У Татарстана уже есть несколько таких подписанных соглашений, им такой подход нравится», – подчеркнула она.

По словам руководителя агентства, на форуме также пройдет совместная с Минэкономразвития РФ сессия, посвященная инвестициям. На ней участники рассмотрят данную меру господдержки.

Минуллина заметила, что на форум в Казани уже начали прибывать делегации из Китая. Больше всего их интересует продукция и организация производства «КАМАЗа», «Татнефти», Казанского вертолетного завода. Кроме того, китайцам в Татарстане интересны предприятия по переработке молока и выращиванию овощей.

«Форум “РОСТКИ” проходит второй год, но он уже сейчас по масштабу такой, как KazanForum 2022 года. То есть перед тем, как получить статус федерального, KazanForum был таким, как сегодня “РОСТКИ”. Запланированы масса мероприятий, переговоров, культурных и спортивных программ», – заявила руководитель Агентства инвестиционного развития.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков добавил, что татарстанская сторона планирует поделиться с китайскими партнерами своим опытом по запуску пилотных проектов.

«Мы знаем, что в Китае вносят большой вклад в экологическое благополучие жителей. В Татарстане за 30 лет валовой региональный продукт в сопоставимых ценах увеличился в три раза, а выбросы в окружающую среду снизились на 21,4%. То есть экономика, промышленность развиваются. И мы видим сознательность промышленных предприятий в этом результате. Эти две цифры говорят о многом. Но нельзя останавливаться на достигнутом», – сказал он.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 13 – 15 ноября. Он соберет на одной площадке представителей госсектора, бизнеса и экспертов двух стран для обсуждения сотрудничества в различных сферах жизни: промышленность, туризм, культура, сельское хозяйство, образование, финансы и инвестиции, информационные технологии и прочее.