Первые делегации стран — участниц форума «Формируя будущее» прибыли в Казань

Фото: www.forumedu.press

В столицу Татарстана уже прибыли первые делегации стран, принимающих участие во II Международном форуме министров образования «Формируя будущее». Это делегации из Сьерра-Леоне, Эсватини, Йемена, Камеруна, Нигера, Чада, Центральноафриканской Республики и Уганды, сообщают организаторы мероприятия.

Гости уже начали подготовку к предстоящим встречам и обсуждениям. Всего на этот раз приглашения были разосланы более чем 100 представителям иностранных государств, среди которых есть и министры общего и высшего образования.

Международный форум пройдет в Казани 10 и 11 июня на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева. Столица Татарстана принимает это мероприятие уже во второй раз.

Среди заявленных тем присутствуют дошкольное образование, воспитательная работа с опорой на сохранение традиционных ценностей, проекты в сфере работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, применение искусственного интеллекта в сфере образования, международное сотрудничество и ряд других.

Фото: www.forumedu.press

Инициаторы форума рассчитывают, что его результатом станут идеи, способствующие улучшению качества образования и воспитания, а также дальнейшему росту в социальной, экономической и культурной сферах.

При этом организаторы мероприятия уверены, что иностранные делегации заинтересованы в изучении российских практик по выстраиванию «суверенной модели образования с опорой на уникальные научные школы педагогики и советский опыт, а также [на] новейшие разработки и успешные примеры внедрения высоких технологий».

По их мнению ,привлекательность сотрудничества в сфере образования с РФ объясняется не только эффективностью отечественных методик, но и учетом культурной самобытности народов, что «исключает навязывание суверенным государствам определенной картины мира».

Помимо прочего, на площадке форума для иностранных гостей будет организовано выставочное пространство «Россия — миру», которое в интерактивном формате расскажет о вкладе РФ в мировую копилку достижений.