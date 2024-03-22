На фоне теракта в Подмосковье в работе Telegram произошел сбой

На фоне нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Это следует из данных сервиса DownRadar.

По информации детектора сбоев, число проблем в работе Telegram’а начало расти примерно в 21.00 по московскому времени.

Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Москвы (265 обращений), Ижевска (41), Калининграда (40) и Санкт-Петербурга (36), а также из Воронежа (24), столицы Украины Киева (21), Чебоксар (18), Челябинска (11) и Краснодара (10).

При этом 33% юзеров обратили внимание на общий сбой, 18% — на не грузящиеся изображения, по 12% — на не работающее приложение и на теракт в «Крокусе» (что конкретно имеется в виду под указанием на ЧП, не сообщается), 11% — на не грузящиеся чаты, а 6% — на не отправляющиеся сообщения.