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ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Ру Тат
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26 апреля 2021  13:43
Егор Никитин

На фоне сделки ТАИФа и СИБУРа на Мосбирже продолжается ралли в акциях НКНХ и Оргсинтеза

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Котировки входящих в структуру холдинга ТАИФ акций «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» демонстрируют резкий рост с начала торгового дня на Московской бирже. К 13.30 обыкновенные акции НКНХ подорожали на 12,4%, их цена достигла 108 руб. Привилегированные акции компании подорожали до 80,9 руб., рост котировок составил 3,5%.

Ралли продолжается и в акциях «Казаньоргсинтеза»: обыкновенные бумаги компании с утра выросли на 15,7%, их цена достигла 112 руб., привилегированные подорожали на 23,6%, их цена составила 41,7 руб. 

Стремительный рост котировок акций татарстанских компаний начался в пятницу 23 апреля на фоне новостей о слиянии группы ТАИФ (куда входят НКНХ и Оргсинтез) с одной из крупнейших нефтегазохимических компаний страны СИБУР.

таиф акции сибур котировки
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