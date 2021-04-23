«ТАИФ» + «СИБУР»: чем обернется слияние крупнейших компаний для Татарстана

Контрольный пакет в обмен на 15%

В официальном заявлении обеих компаний говорится о том, что объединение активов будет производиться на базе «СИБУР Холдинга». В новой компании акционеры АО «ТАИФ» получат долю в 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. В холдинг входят крупнейшие нефтехимические и энергетические предприятия Татарстана, такие как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК», Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ.

Как указано в официальном пресс-релизе, создание объединенной компании позволит повысить устойчивость ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность на мировом рынке. Ожидается, что это повлечет за собой рост объемов химического несырьевого экспорта, создание новых рабочих мест. «Компания получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D-блока, а также повышения операционной эффективности активов. После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков», – говорится в совместном заявлении обеих компаний.

Ожидается, что объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане. При этом будет сохранено финансирование инвестиционной программы АО «ТАИФ», которое предполагает создание в Татарстане ряда новых высокотехнологичных производств. Одно из них – это строительство этиленового комплекса, который будет выпускать более 600 тонн этилена в год – важнейшего сырья для производства пластиков и его производных продуктов.

В своем официальном заявлении председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов был немногословен. «Объединение наших компаний несет в себе огромный потенциал для развития отечественной нефтегазохимии. Для группы «ТАИФ» это позволит существенно ускорить реализацию проектов, вошедших в Стратегию развития группы до 2030 года, размер инвестиций по которым в ближайшие 10 лет составит более 1,5 трлн рублей, повысить производительность наших предприятий, расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции. К 2030 году ожидается существенное увеличение налоговых платежей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан, до 50 млрд рублей в год», – приводится заявление Шигабутдинова.

В свою очередь председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов заявил, что группа «ТАИФ» обладает уникальным продуктовым портфелем и технологиями, которые вместе с компетенциями СИБУРа позволят объединенной компании успешно реализовать амбициозную программу роста. «Объединение наших активов и профессиональных команд позволит повысить производительность ведущих нефтегазохимических предприятий и существенно усилить позиции российской нефтегазохимии на глобальном рынке», – отметил Конов.

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Эксперты высказывают различные мнения о причинах и последствиях сделки. Гендиректор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал ИА «Татар-информ» мнение о том, что покупка группы «ТАИФ» сибирской нефтегазохимической компанией по сути является поглощением.

«Я считаю, что в нефтегазохимическом сегменте «ТАИФ» – это маленький кусочек. По факту произошло поглощение компании. «СИБУР» намного больше татарстанской группы компаний, она реализует проекты более крупного масштаба. Сейчас «СИБУР» позиционирует себя как крупный мировой игрок, поэтому и намерен укрупняться, в том числе с помощью холдинга “ТАИФ“», – сказал Пикин.

В Минпромторге Татарстана, как и в Казанском Кремле, запросы «Татар-информа» с просьбой прокомментировать сделку оставили без комментариев. «Это решение двух хозяйствующих субъектов. Что «СИБУР», что «ТАИФ» – это самостоятельные компании», – подчеркнула руководитель пресс-службы Президента Татарстан Лилия Галимова.

Впрочем, по словам экономиста Никиты Кричевского, сделка по поглощению «ТАИФа» никак не отразится на поступлениях в бюджет Татарстана и реализации государственных программ.

«По поводу поступлений в бюджет я предполагаю, что все как было, так и останется. Как “ТАИФ“ имел татарстанскую прописку, так она и будет, потому что Татарстан в России занимает привилегированное положение. Наступать на интересы Татарстана никто не будет, это абсолютно исключено. Потребности республики всегда на особом контроле», – заявил Кричевский корреспонденту ИА «Татар-информ».

Вместе с тем владелец ИА «Девон» Анвар Маликов не так оптимистичен. «Безусловно, создание такого супергиганта может быть благом для отраслевой конкурентоспособности страны в мировом масштабе. Но сомнительна польза в плане монополизации российского рынка. Для Татарстана очевиден негатив в виде риска выведения значительной части налоговой базы из республики, как и выведения центра принятия решений по судьбоносным вопросам для территорий деятельности вышеназванных предприятий. Можно прогнозировать оптимизацию дублирующих структур, производств, кадров не в пользу Нижнекамска и Казани. А ведь руководство республики не раз публично упрекало ”ТАИФ“ в пренебрежении интересами городов», – поделился мнением эксперт.

Стоит отметить, что сделка по поглощению «СИБУРом» группы «ТАИФ» происходит на фоне снижения финансовых показателей предприятий татарстанского холдинга. По итогам 2020 года «Нижнекамскнефтехим» получил 4,4 млрд рублей, ходя в 2019 году прибыль составляла 23,7 млрд рублей, а в 2018 году – 24,2 млрд рублей.

Что касается ПАО «Казаньоргсинтез», то прибыль этой компании в 2020 году составила 8,6 млрд рублей. В 2019 году она составляла 11,6 млрд рублей, а в 2018 году – 19,9 млрд рублей.

Известный блогер и аналитик Альберт Бикбов считает, что акционеры группы «ТАИФ» совершили очень выгодную сделку, продав акции «СИБУРу». Изучив открытые источники, он пришел к выводу, что 15-процентный пакет объединенной группы «СИБУР» и «ТАИФ» будет стоить 4,8 млрд долларов. При этом активы холдинга «ТАИФ» оценены в сумму 9,4 млрд долларов.

«Это очень выгодная сделка. Помимо того, что компания оценена гораздо выше, чем оценивал Forbes (напомним, $7,18 млрд), бенефициары группы «ТАИФ» получат пакет акций новой объединенной компании, который имеет тенденцию к росту на фондовых рынках. Особенно в постпандемийный период и на фоне начинающегося ценового положительного ралли на рынках нефти, нефтепродуктов и нефтехимии. Так что, совершив сделку, владельцы «ТАИФа» получат большие капиталы, и для них это будет своеобразное IPO», – считает эксперт. – Для республики от сделки есть только косвенные последствия – группа «ТАИФ» была частной. Соответственно, вместо одного частного собственника появятся другие – правда, из-за пределов республики. Отразится ли это на изменении политики социальной ответственности «ТАИФа» за регион размещения своих мощностей? Трудно сказать, здесь должны быть переговоры между правительством республики и новой объединенной компаниией. Скорее всего, какие-то предварительные договоренности уже имеются».