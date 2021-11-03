На фоне нерабочих дней в Татарстане сократилось число вакансий в сфере туризма и общепита

На фоне ужесточения антиковидных ограничений и введения нерабочей недели на рынке труда Татарстана за неделю сократилось количество актуальных вакансий в сфере туризма и общепита. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«В целом количество вакансий в нашей стране с 25 по 31 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября, а в Татарстане — на 1,3%. Однако, в разных сферах ситуация заметно отличается. Наиболее остро на новые ограничения отреагировали такие сферы, как „Туризм, гостиницы, рестораны“ и „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“», — сказано в сообщении.

Так, в регионе за неделю количество актуальных вакансий в туризме и общепите сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом в конце сентябре. При этом в индустрии фитнеса и красоты число вакансий упало на 16%. Также в топ-3 сфер с отрицательной динамикой вошла юридическая, где вакансий стало меньше на 10%.

С 30 октября в Татарстане, как и по всей стране, введен режим нерабочих дней. Соответствующий указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.