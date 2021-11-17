На Филиппинах вакцину «Спутник Лайт» будут вводить в качестве бустерной дозы

Российский препарат от коронавируса «Спутник Лайт» был одобрен на Филиппинах как бустреная доза. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

Вакцина будет вводиться независимо от препарата, которым были сделаны первая и вторая прививки.

Кроме того, в качестве бустерных препаратов филлипинские власти одобрили китайский Sinovac, британско-шведский AstraZeneca и американский Pfizer.

Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» также активно пременяется за рубежом. На сегодняшний день она зарегистрирована в 67 странах мира. По последним данным, этим препаратом привились более 100 млн человек за границей.