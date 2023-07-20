На фестивале в Болгаре презентовали компьютерную игру по эпосу «Гэсэр»

Презентация компьютерной игры по эпосу «Зов земли – Возрождение Гэсэра» прошла в Болгаре в рамках фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении».

Игра основана на бурятском эпосе «Гэсэр». Для создания игры разработчики проекта совершили несколько экспедиций в Бурятию, работали с учеными и художниками, сообщает пресс-служба Минкульта РТ. Гэсэр является священным персонажем, которого почитают как приверженцы шаманизма, так и буддисты, поэтому перед его компьютеризацией было получено разрешение у представителей этих религий.

«Зов земли – Возрождение Гэсэра» создана участниками проекта по компьютеризации народных эпосов ZovZemliCyber. Говоря о целях проекта, его руководитель Константин Балаганский отметил, что основная деятельность проекта – компьютеризация народных эпосов и сказаний с целью сохранения культурного наследия народов России. Разработчики переносят культурные коды эпических героев древности в цифровое виртуальное пространство.

Балаганский обратил внимание, что нынешние дети много времени проводят в гаджетах, и знают героев вселенной MARVEL лучше, чем героев своих национальных эпосов и сказаний. «Действительно, у нас очень мало мультфильмов и фильмов о своих героях по нашим сказкам, эпосам и былинам. Поэтому, мы взяли на себя миссию делать компьютерные игры и разного формата цифровые продукты по нашим эпосам и доносить до наших детей с экранов гаджетов на понятном им языке историю, культуру и традиции наших народов», – сказал Балаганский.

Ранее проект был презентован на Петербургском международном экономическом форуме.

Фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» проходит 15-23 июля в Болгаре. О том, что ждет гостей фестиваля, читайте в материале «Татар-информа» Опера, этнодефиле и эпосы: на фестиваль «Возрождение» в Болгаре ждут 50 тысяч гостей.