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Опера, этнодефиле и эпосы: на фестиваль «Возрождение» в Болгаре ждут 50 тысяч гостей
Фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» пройдет 15-23 июля в Болгаре. Планируется, что участие в нем примут 50 тыс. зрителей, в том числе из дальнего зарубежья. Под открытым небом покажут театральные постановки и шоу от ведущих этнодизайнеров. Какими еще сюрпризы ждут гостей – в репортаже «Татар-информа».
«Раскрыть потенциал, глубинную историю Болгар»
Недельный фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» пройдет с 15 по 23 июля в Болгаре. В течение семи дней гости и жители Татарстана смогут окунуться в атмосферу средневековой ярмарки, посмотреть спектакли по мотивам эпосов народов мира, а также послушать выступления современных фолк-музыкантов. Об этом журналистам рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.
«Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов не раз упоминали о том, что, несмотря на свою отдаленность, на территории Болгара должно проходить множество различных событий, которые смогут раскрыть потенциал, глубинную историю Болгар и всей этой территории», – подчеркнула она.
По словам министра, идея создания фестиваля возникла год назад, когда Республиканский Фонд «Возрождение» совместно с Министерством культуры Татарстана организовал показ оперы-легенды «Кара пулат» на территории Болгарского музея-заповедника.
«Тогда появилась мысль о том, чтобы сделать событие более масштабным и многослойным. Так, в этом году фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам первого грантового конкурса. От Татарстана это самый крупный проект за всю историю, который был поддержан», – заметила Аюпова.
«Мы сохраняем и популяризируем культуру нашей страны»
Фестиваль соберет более 50 тыс. участников не только из Татарстана и регионов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Торжественное открытие с участием Минтимера Шаймиева состоится 15 июля в 18:00. В этот день запланирован праздничный концерт, его хедлайнером станет заслуженная артистка РТ Ильсия Бадретдинова. Кульминацией вечера будет показ эпической драмы «Куллерво» по мотивам поэтического эпоса «Калевала».
«Приглашая театры Карелии, Бишкека, Болгарии, Республики Саха, мы узнали историю народов России через легенды и эпические произведения. Когда мы исследуем традиции, обычаи и историческое наследие, мы с уважением относимся к другим народам. Так мы сохраняем и популяризируем культуру нашей страны», – поделилась исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение памятников истории и культуры» Зульфия Сунгатуллина.
В последующие дни участников фестиваля ждут литературные соревнования «Аулак өй-көрәш», мастер-класс по созданию героев эпоса и презентация игры по бурятскому эпосу «Гэсэр». Изюминкой празднества станет показ мод от ведущих этнодизайнеров России, Катара, ОАЭ, Индии, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана и других стран. Более 40 модельеров представят национальную одежду, в которой тонким узором воплотятся культурные коды.
«Мы имеем богатейшую культуру и тысячелетнюю историю, поскольку живем на земле, на которой встречается Восток и Запад, что дарит миру особенную красоту. Я думаю, историческая обстановка и атмосфера фестиваля будет воздействовать на зрителей и произведет на каждого неизгладимое впечатление», – рассказала президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.
Опера «Кара пулат» на фоне Черной палаты
Также под открытым небом на территории Болгара пройдет III Международный этнокультурный фестиваль «Ага Базар». Здесь жители и гости Татарстана смогут насладиться фолк-музыкой, побывать на средневековом булгарском рынке художественных промыслов и поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.
«Что мы только не делали, но именно такого – по направлениям, по творческому составу, по количеству участников и зрителей – это впервые. Конечно, в Татарстане есть туристы и понятно, что аншлаг у нас везде, но, тем не менее, нам очень хочется, чтобы помимо них на фестиваль приехали и жители Татарстана, которые бы смогли бы раскрыть потенциал, красоту и богатство культурного наследия», – отметила Ирада Аюпова.
Завершится фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» 23 июля. В этот день перед гостями выступит Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина с легендарной оперой «Кара пулат». Спектакль пройдет с использованием современных технологий на фоне Черной палаты – памятника золотоордынского зодчества XIV века.
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