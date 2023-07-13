Опера, этнодефиле и эпосы: на фестиваль «Возрождение» в Болгаре ждут 50 тысяч гостей

Ирада Аюпова: «Несмотря на свою отдаленность, на территории Болгара должно проходить множество различных событий»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раскрыть потенциал, глубинную историю Болгар»

Недельный фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» пройдет с 15 по 23 июля в Болгаре. В течение семи дней гости и жители Татарстана смогут окунуться в атмосферу средневековой ярмарки, посмотреть спектакли по мотивам эпосов народов мира, а также послушать выступления современных фолк-музыкантов. Об этом журналистам рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

«Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов не раз упоминали о том, что, несмотря на свою отдаленность, на территории Болгара должно проходить множество различных событий, которые смогут раскрыть потенциал, глубинную историю Болгар и всей этой территории», – подчеркнула она.

По словам министра, идея создания фестиваля возникла год назад, когда Республиканский Фонд «Возрождение» совместно с Министерством культуры Татарстана организовал показ оперы-легенды «Кара пулат» на территории Болгарского музея-заповедника.

Недельный фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» пройдет с 15 по 23 июля в Болгаре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тогда появилась мысль о том, чтобы сделать событие более масштабным и многослойным. Так, в этом году фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам первого грантового конкурса. От Татарстана это самый крупный проект за всю историю, который был поддержан», – заметила Аюпова.

«Мы сохраняем и популяризируем культуру нашей страны»

Фестиваль соберет более 50 тыс. участников не только из Татарстана и регионов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Торжественное открытие с участием Минтимера Шаймиева состоится 15 июля в 18:00. В этот день запланирован праздничный концерт, его хедлайнером станет заслуженная артистка РТ Ильсия Бадретдинова. Кульминацией вечера будет показ эпической драмы «Куллерво» по мотивам поэтического эпоса «Калевала».

Зульфия Сунгатуллина: «Когда мы исследуем традиции, обычаи и историческое наследие, мы с уважением относимся к другим народам. Так мы сохраняем и популяризируем культуру нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Приглашая театры Карелии, Бишкека, Болгарии, Республики Саха, мы узнали историю народов России через легенды и эпические произведения. Когда мы исследуем традиции, обычаи и историческое наследие, мы с уважением относимся к другим народам. Так мы сохраняем и популяризируем культуру нашей страны», – поделилась исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение памятников истории и культуры» Зульфия Сунгатуллина.

В последующие дни участников фестиваля ждут литературные соревнования «Аулак өй-көрәш», мастер-класс по созданию героев эпоса и презентация игры по бурятскому эпосу «Гэсэр». Изюминкой празднества станет показ мод от ведущих этнодизайнеров России, Катара, ОАЭ, Индии, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана и других стран. Более 40 модельеров представят национальную одежду, в которой тонким узором воплотятся культурные коды.

Изюминкой празднества станет показ мод от ведущих этнодизайнеров Фото: © «Татар-информ»

«Мы имеем богатейшую культуру и тысячелетнюю историю, поскольку живем на земле, на которой встречается Восток и Запад, что дарит миру особенную красоту. Я думаю, историческая обстановка и атмосфера фестиваля будет воздействовать на зрителей и произведет на каждого неизгладимое впечатление», – рассказала президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

На территории Болгара пройдет III Международный этнокультурный фестиваль «Ага Базар» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Опера «Кара пулат» на фоне Черной палаты

Также под открытым небом на территории Болгара пройдет III Международный этнокультурный фестиваль «Ага Базар». Здесь жители и гости Татарстана смогут насладиться фолк-музыкой, побывать на средневековом булгарском рынке художественных промыслов и поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.

«Что мы только не делали, но именно такого – по направлениям, по творческому составу, по количеству участников и зрителей – это впервые. Конечно, в Татарстане есть туристы и понятно, что аншлаг у нас везде, но, тем не менее, нам очень хочется, чтобы помимо них на фестиваль приехали и жители Татарстана, которые бы смогли бы раскрыть потенциал, красоту и богатство культурного наследия», – отметила Ирада Аюпова.

23 июля гостям покажут легендарную оперу «Кара пулат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершится фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» 23 июля. В этот день перед гостями выступит Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина с легендарной оперой «Кара пулат». Спектакль пройдет с использованием современных технологий на фоне Черной палаты – памятника золотоордынского зодчества XIV века.