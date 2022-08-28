На фестивале TatarstanFuture детей будут развлекать робофутболом и машиной Голдберга

30 августа в парке Тысячелетия в Казани пройдет фестиваль новой цифровой реальности TatarstanFuture. Для детей здесь организуют интерактивную зону с необычными развлечениями.

Площадка инновационного и технического развития молодежи представит посетителям развивающие мастер-классы, присоединиться к которым смогут гости фестиваля в возрасте от 5 лет. В программе – 12 воркшопов. Так, на воркшопе «Машина Голдберга» для детей проведут мастер-класс инженерной направленности, в котором каждый попробует создать всемирно известный механизм. Кроме того, ребята создадут будильник, звучащий от лучей солнца, соберут радио, поиграют в робофутбол, поиграют в пространственный квест и многое другое.

Напомним, на фестивале выступит певица Клава Кока, также в программе – мультимедийное шоу, выступления диджеев и музыкальной группы «Оммаж», VR-перфоманс, косплей-показы от татарстанских команд, выставки и танцевальные батлы.

Проходить TatarstanFuture будет с 11.00 до 21.30.