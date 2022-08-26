Клава Кока выступит с часовым концертом на фестивале новой цифровой реальности в Казани

30 августа в казанском парке Тысячелетия состоится фестиваль новой цифровой реальности TatarstanFuture. Хедлайнером события станет певица Клава Кока, сообщают организаторы.

Кроме выступления исполнительницы, гостей площадки ожидает мультимедийное шоу, выступления диджеев и музыкальной группы «Оммаж», VR-перфоманс, косплей-показы от татарстанских команд, выставки и танцевальные батлы. Также гости фестиваля смогут пообщаться с блогером Владом Кобяковым.

Затем зрителям представят лазерное шоу, посвященное цифровой реальности. Оно станет частью часового концерта Клавы Коки, который стартует в 20.15.

Посетить мероприятие может любой желающий — для этого не понадобятся ни билет, ни предварительная регистрация. Фестиваль стартует в 11.00 и завершится в 21.30.

Фестиваль новой цифровой реальности проводится в рамках Года цифровизации РТ.