На фестивале «Скорлупино» в Пестрецах ожидается участие 10 тыс. гостей

16 июля на VI Всероссийском фестивале «Скорлупино» в Сосновом бору Пестрецов ожидается участие 10 тыс. гостей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«Данная площадка готова принять до 10 тыс. гостей. Обычно у нас так и бывает — 8–10 тыс. гостей», — отметила она.

Руководитель исполкома Пестречинского муниципального района РТ Альберт Хабибуллин добавил, что площадка расположена под открытым небом и всем гостям будет комфортно находиться на ней.

«Все нормы Роспотребнадзора мы соблюдаем. Погоду обещают хорошую. Каждый, кто приедет сюда, найдет себе увлечение по душе. Да и просто прогуляться по сосновому лесу — большой плюс», — отметил он, уточнив, что пространство обработано от клещей и комаров.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова также добавила, что площадка полностью безопасна, гостям не стоит бояться того, что это лес, здесь создана вся необходимая инфраструктура. «Сделаны замечательные тропы, нет возможности заблудиться, есть навигация», — сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане установят новый гастрономический рекорд, зажарив гигантскую яичницу.