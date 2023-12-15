На фестивале «Шәп» в Казани выступил музыкант Раиль Арсланов

Известный музыкант и блогер Раиль Арсланов выступил сегодня на фестивале блогеров «Шәп», проходящем в казанском экстрим-парке «УРАМ».

Мероприятие объединило многих популярных блогеров республики, их подписчиков и представителей молодежи, интересующихся сферами блогинга и медиа.

В рамках фестиваля были награждены победители Республиканского конкурса по популяризации государственных языков РТ в сети Интернет, о чем сообщал «Татар-информ».

Целю конкурса было выявить лучших блогеров, чья деятельность направлена на сохранение и популяризацию государственных языков Татарстана.

Раиль Арсланов — музыкант и блогер, на его YouTube-канал «Хижина музыканта» подписаны более 3 млн человек. Он не только знакомит иностранцев с помощью своих роликов с татарской и русской музыкой, но и сам выступает как автор и исполнитель песен (под псевдонимом Arslan).