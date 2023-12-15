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На фестивале «Шәп» наградили лучших блогеров Татарстана
На фестивале блогеров Татарстана «Шәп» наградили победителей республиканского конкурса по популяризации государственных языков РТ в сети Интернет.
Победителей и гостей приветствовал руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
«В течение года тесно общались, работали. Поздравляю победителей. Главная наша цель - донести до большой аудитории общечеловеческие ценности. С помощью интернета мы с вами можем сохранять традиции, обычаи, язык. Это наша общая задача», – сказал Салимгараев.
Победителей определили в четырех номинациях. Они были награждены дипломами и денежными премиями в размере от 10 до 50 тысяч рублей.
В номинации «Лучший блог в социальных сетях» I место - Рамис Гильмутдинов («Дневник татарина»), II место - Ринат Галиахметов («Татар малай»), III место - 77-летний блогер из Буинска Мухаррям Мухаметзянов.
В номинации «Лучший блог на видеохостингах» победителями стали: I место - Ильнар Идрисов (Ильнар Татариус Идрисов), II место - Аделина Сунгатуллина, III место - Фагиля Шакирова («Татар каналы»).
В номинации «Лучший блог в мессенджерах»: I место - Эльвира Садреева, II место - Гульназ Мустафина, Ильгиз Сабиров.
Номинация «Лучший блог по теме Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан»: I место - Олеся Дмитриева, II место - Гузель Габидуллина, III место - Фанзиля Завгарова.
В номинации «Лучший молодой блогер»: I место - Анвар Мухутдинов, (с. Наласа, Арский район РТ), II место - Рузиль Хилавиев (пгт. Апастово, Апастовский район РТ), III место - Дилия Шайхутдинова (Набережные Челны), IV - Тимур Тулбаев (Казань).
Конкурс проводится в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Татарстана и других языков в РТ на 2023 – 2030 годы». Его цель - выявить лучших блогеров, чья деятельность направлена на сохранение и популяризацию государственных языков республики. Общий призовой фонд конкурса составляет 565 тыс. рублей.
Автор: Энже Габдуллина
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