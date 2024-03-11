В дни фестиваля православной книги в Казани пройдет ярмарка

В Казани пройдет православная книжная выставка-ярмарка. Об этом на пресс-конференции, посвященной Фестивалю православной книги, в «Татар-информе» рассказал директор музея Казанской епархии иеромонах Аркадий Логинов.

«День православной книги учрежден в 2009 году и ежегодно празднуется 14 марта. В этом году он проходит в 15-й раз. Напомню, что основанием для создания праздника стал выход первой православной печатной книги в 1964 году. Ранее книги если и печатались, то без указания автора», – рассказал иеромонах.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он отметил, что задача фестиваля состоит в том, чтобы обратить внимание на кириллические книги. При этом, по словам иеромонаха, православная литература имеет не только духовное содержание, но и художественное, и историческое.

Отметим, что Фестиваль православной книги пройдет с 14 по 16 марта в казанском мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Во время фестиваля будет организована православная книжная выставка-ярмарка. Организаторы проекта - отдел религиозного образования и катехизации Казанской епархии, епархиальный музей, миссионерский отдел Казанской епархии, исторический парк «Россия — Моя история».

На мероприятии представят новинки православных издательств, также будут организованы встречи с известными православными писателями и лекции священнослужителей. Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с литературой для детей и подростков, будет выставлена не только религиозная, но и историческая литература, а также книги о психологии.