На фестивале L’arte del arco в Казани впервые прозвучит электроскрипка

На традиционном фестивале L’arte del arco в Казани впервые сыграют на электроскрипке. Мастерство владения инструментом продемонстрирует российская исполнительница Киира Клаусс. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал инициатор проекта — художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов.

«В Казани публика впервые услышит звучание такого современного инструмента, как электроскрипка. Это наш первый эксперимент. Инструмент редко можно услышать на академических сценах», — заметил маэстро.

По словам Абязова, электроскрипка позволяет в процессе исполнения накладывать музыкальный фразы, записывать звуки и воспроизводить. «Это некий компьютер, который выполняет все приказы исполнителя. Я уверен, что это интересный опыт для нашего фестиваля. С учетом того, что в этом году мы сделали акцент на старинных и этнических инструментах», — уверен он.

Сама Киира Клаусс объяснила, что электроскрипка будет сочетаться с оркестром и звучание должно получиться совершенно непривычном, особенно для любителей классического исполнения.

«Эта уникальная скрипка является моим главным инструментом. Я стала экспериментировать с разными жанрами, формами и форматами. Всё это пошло от авторских сочинений. Первое ощущение после того, как я взяла электроскрипку в руки — ни один акустический инструмент не производит таких звуков. Со временем накопила много примочек, различных процессоров. Ее звучание дает много новых возможностей», — объяснила она.